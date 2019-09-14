ИА «Ореанда-Новости» Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов прокомментировал расследование, предпринятое представителями Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в отношении недвижимого имущества, принадлежащего чиновнику.

Он заявил, что его квартира, которую оценили в 5 миллиардов рублей, стоит дешевле, добавив, что он что готов продать её, если кто-либо согласится дать такую сумму.

Сами итоги расследования ФБК Чемезов назвал домыслами, пояснив при этом, что он относится к ним спокойно, поскольку находиться «под огнём критики» при его должности естественно.

Квартира, о которой идёт речь, расположена в здании гостиницы «Москва» на 12-м и 13-м этажах. Её площадь составляет 1434 квадратных метра.