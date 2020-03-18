ИА «Ореанда-Новости». Элла Памфилова, глава ЦИК, заявила, что если ситуация с коронавирусом по стране ухудшится, то дату голосования по правкам в Конституцию можно будет перенести. 

Хоть Путин и утвердил указ о проведении голосования 22 апреля, он согласен, что в случае ухудшения ситуации, его можно и нужно будет перенести на более безопасное время.

При этом всём президент попросил продолжить работу главы ЦИК и её коллег.