18.03.2020, 13:40
Глава Центризбиркома не исключила переноса даты голосования по поправкам в Конституцию
ИА «Ореанда-Новости». Элла Памфилова, глава ЦИК, заявила, что если ситуация с коронавирусом по стране ухудшится, то дату голосования по правкам в Конституцию можно будет перенести.
Хоть Путин и утвердил указ о проведении голосования 22 апреля, он согласен, что в случае ухудшения ситуации, его можно и нужно будет перенести на более безопасное время.
При этом всём президент попросил продолжить работу главы ЦИК и её коллег.
Хоть Путин и утвердил указ о проведении голосования 22 апреля, он согласен, что в случае ухудшения ситуации, его можно и нужно будет перенести на более безопасное время.
При этом всём президент попросил продолжить работу главы ЦИК и её коллег.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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