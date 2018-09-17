ИА «Ореанда-Новости». В Приморский край, где прошел второй тур выборов на пост губернатора, будет направлена комиссия, которая займётся сбором «дополнительных фактов о возможных нарушениях на выборах». Об этом проинформировала глава ЦИК Элла Памфилова. ЦИК не будет подводить итоги выборов, пока не рассмотрит все жалобы и обращения. Тайм-аут взяли до среды.



До среды ЦИК изучит документы из Приморского региона. Напомним, там кандидат от власти выбился в лидеры на финальном этапе подсчета голосов. С целью проверки туда направят комиссию, сказала Памфилова.

В чем проблема?

9 сентября, в единый день голосования, ни один из кандидатов на пост губернатора края не смог набрать необходимое число голосов от избирателей.

Назначили проведение второго тура выборов. В него вышли Тарасенко, кандидат от «Единой России», получивший в первом туре 46,56 процентов голосов, и депутат законодательного собрания Приморья, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63 процента.

Напомним, ранее Андрей Ищенко объявил бессрочную голодовку после того, как выигрывая при подсчете 95 процентов голосов, проиграл второй тур выборов после подсчета 99 процентов голосов. Он также заявил, что в краевой избирательной комиссии были якобы фальсифицированы итоги голосования. Штаб врио главы региона Андрея Тарасенко в свою очередь обвинил Ищенко в том, что представители КПРФ, наблюдатели, члены комиссий препятствовали нормальному подсчету голосов.

Комментарий ЦИК

На данный момент ЦИК запросил все материалы из приморской комиссии: все жалобы, все обращения, все материалы.

– Мы ждем не просто стенаний и восклицаний на кандидатов в прессе, а ждем подтверждения их обвинений в виде фактов. Тщательно все изучим. До среды мы берем тайм-аут на изучение того, что придет к нам, просим поторопиться участников этого избирательного процесса и их представителей, чтобы оперативно нам представили все факты, — сказала Элла Памфилова.

Цифры

Утром в понедельник Тарасенко при подсчете 99,03 процентов бюллетеней обогнал своего соперника на 0,5 процента и набрал 49,02 процентов. По данным подсчета 99,16 процентов бюллетеней, Андрей Тарасенко набирает 49,55 процентов, Андрей Ищенко – 48,06 процентов.