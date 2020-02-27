ИА «Ореанда-Новости». Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии, заявила, что установление минимального порога явки на всероссийском голосовании по принятию поправок к Конституции не целесообразно, она выступает против его введения. Чем это объясняется пока неизвестно. Дополнительных комментариев от чиновницы не получено.

Напомним, что были выдвинуто предложение о проведении всероссийских выборов по принятию поправок к основному закону государства 22 апреля. Окончательное решение будет принято 11 марта на заседании Совета федерации. Песков также отметил, что выбор этой даты ни как не связан с юбилеем Ленина.