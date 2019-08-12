ИА «Ореанда-Новости» Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что возможность перенесения выборов в Московскую городскую думу будет рассмотрена, если на то будут веские причины.

Ранее незарегистрированный кандидат в столичную думу Илья Яшин призвал её допустить к выборам представителей оппозиции и перенести голосование на конец осени.

«…Это несерьёзно. Если у нас наберутся факты, серьёзные основания, тогда, естественно, в соответствии с законом мы эту ситуацию рассмотрим. Сейчас преждевременно», – сказала по этому поводу Памфилова. Она также отметила, что избирком ещё не закончил рассматривать все жалобы на отказ в регистрации, а само обращение Яшина, который в настоящее время отбывает административный арест в связи с нарушениями на акциях протеста, она не получила.