ИА «Ореанда-Новости». Генеральный директор ВТО Роберту Азеведу 3 сентября ответил на многие важные вопросы, касающиеся важности участия России в работе организации, какое влияние на мировую торговлю оказывают санкции, какие мысли у него возникают относительно возможного выхода Соединённых Штатов – тем в беседе со СМИ было затронуто достаточно много.

Россия – относительно молодой член ВТО. Страна вступила в союз всего шесть лет назад, так как было бы удивительно, если бы экономика такого масштаба как российская продолжала бы оставаться за пределами глобальной торговой системы. Азеведу прокомментировал, что от вступления в ВТО России выиграли все – как сама РФ, так и организация. Вступление стало результатом очень долгих переговоров, продолжавшихся более 18 лет, но теперь Россия – полноправный член ВТО, крупный игрок, с которым считаются и в отношении которого, как и в отношении любой другой страны-участницы, не допускается дискриминация. Азеведу добавил, что и Россия преобразилась за время нахождения в ВТО, потому что смогла провести реформы, необходимые для того, чтобы создать юридическую среду и правила, совместимые с этой системой, что привело к более существенному и быстрому росту.

Азеведу отметил, что главным вызовом, с которым на данный момент столкнулась организация – это блокировка Соединёнными Штатами назначения юристов для работы в Апелляционном органе ВТО.

Касательно вопроса о возможном выходе Америки из ВТ, генеральный директор отметил, что он не нов и разговоры об этом идут уже какое-то время. США действительно сообщали и ему, и другим официальными лицами этой организации о том, что они обеспокоены некоторыми моментами в организации ВТО, что существую некие "черные дыры", которые следует прояснить или исправить.

О санкциях Азеведу сказал, что плохо всё, подрывающее торговлю, к тому же они негативно влияют на экономику, создают неопределенность и неэффективность, от которых едва ли кто-то выигрывает. Он признаёт, что такие санкции, как правило, не связаны с торговлей и экономикой, а часто обусловлены геополитическими расчетами. И это не ново. «С момента создания ВТО санкции вводились то здесь, то там. По большей части, думаю, они были обусловлены геополитической обстановкой, которая их порождала», - заметил он.