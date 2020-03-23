23.03.2020, 18:00
Голосование по правкам в конституцию будет перенесено
ИА «Ореанда-Новости». ЦИК РФ попросила приостановить печать рекламных баннеров и листовок к голосованию 22 апреля. Это связано с эпидемией коронавируса.
Начальник пресс-службы избирательной комиссии Ольга Кузнецова разослала в регионы сообщение о том, что ЦИК запретила печатать и развешивать агитационные листы.
Ещё неизвестно, на какую точно дату перенесут голосование. Однако источники, близкие к администрации президента, сообщают, что решение о переносе уже было принято. Также отменён и продомовой обход граждан, который был назначен на 23 марта. По данным «Ведомостей» официальное решение будет объявлено до 25 марта.
Начальник пресс-службы избирательной комиссии Ольга Кузнецова разослала в регионы сообщение о том, что ЦИК запретила печатать и развешивать агитационные листы.
Ещё неизвестно, на какую точно дату перенесут голосование. Однако источники, близкие к администрации президента, сообщают, что решение о переносе уже было принято. Также отменён и продомовой обход граждан, который был назначен на 23 марта. По данным «Ведомостей» официальное решение будет объявлено до 25 марта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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