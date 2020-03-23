Это связано с эпидемией коронавируса.Начальник пресс-службы избирательной комиссии Ольга Кузнецова разослала в регионы сообщение о том, что ЦИК запретила печатать и развешивать агитационные листы.Ещё неизвестно, на какую точно дату перенесут голосование. Однако источники, близкие к администрации президента, сообщают, что решение о переносе уже было принято. Также отменён и продомовой обход граждан, который был назначен на 23 марта.