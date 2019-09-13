13.09.2019, 18:14
Google выплатил штраф в 700 тысяч рублей за отказ удалять ссылки на запрещённые сайты
ИА «Ореанда-Новости». Роскомнадзор назначил штраф Google в размере 700 тысяч рублей за отказ компании удалять ссылки на информационные ресурсы, которые запрещены в России.
В ведомстве сообщили, что поисковый сервис только выборочно фильтрует ссылки, и из-за этого более трети ссылок, которые ведут на запрещённые в РФ сайты, остаются в поиске.
Также отмечается, что в июне было сделано предупреждение о штрафе.
В ведомстве сообщили, что поисковый сервис только выборочно фильтрует ссылки, и из-за этого более трети ссылок, которые ведут на запрещённые в РФ сайты, остаются в поиске.
Также отмечается, что в июне было сделано предупреждение о штрафе.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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