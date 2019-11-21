ИА «Ореанда-Новости» Бывший президент СССР Михаил Горбачёв высказался по поводу мнения российского лидера Владимира Путина о причинах распада Союза в 1991 году.

Ранее Путин заявил, что распад СССР не был связан с ростом националистических настроений в прибалтийских республиках, а был обусловлен неэффективной политикой в сфере экономики.

«Нужно было демократизировать и реформировать отношения. Вот этого не было сделано. Поэтому я не знаю, что дальше будет, должны разобраться народы», – сказал Горбачёв по этому поводу. По мнению вдохновителя перестройки, у союзных республик появилось «своё государственное понимание и с этим надо было считаться», однако считались не всегда. «Надо было усовершенствовать отношения внутри Союза», – заключил политик.

Что касается настоящего времени, Горбачёв уверен, все бывшие советские республики способны и должны вести диалог. «Не надо нагромождать ни с той стороны, ни с другой. Надо помнить историю нашу, она общая. И мы защищали её вместе, и сейчас можем и должны вести дела», – сказал экс-президент.