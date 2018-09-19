ИА «Ореанда-Новости». Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон сообщила об убеждении Администрации Соединённых Штатов в том, что Россия не станет послушно выполнять все те ультимативные требования, которые выдвигает американская сторона, чтобы избежать введения санкций по "делу Скрипалей".

Заместитель главы американского внешнеполитического ведомства в своём на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса Соединённых Штатов отметила, что Москве ясно дали понять - на должна предпринять действия, нацеленные на то, чтобы раскрыть свою деятельность, касающуюся химического оружия, однако при всём этом у власти США не тешут себя напрасными надеждами касательно того, что Россия и в самом деле будет предпринимать какие-то шаги для противостояния надвигающемуся пакету санкций.

Соединённые Штаты уже применили в конце августа ограничительные меры против России из-за дела Скрипалей в рамках американского Закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Этот же самый закон предусматривает возможность использования второй волны санкций примерно через три месяца после введения первой части рестрикций.

Однако, ещё ранее Администрация Соединённых Штатов указывала, что до применения этих рестрикций, охарактеризованных обеими сторонами как "драконовские", дело всё же не дойдет.

"Драконовскими" меры были названы потому, что предусматривают наступление настоящего дипломатического апокалипсиса: возникнет угроза понижения уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полной приостановки, фактически полностью будет запрещён любой экспорт в Россию американских товаров за исключением продовольствия, а также импорт Соединёнными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России, блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.