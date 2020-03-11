ИА «Ореанда-Новости» . Руководитель комитета российской Государственной думы Павел Крашенинников пояснил, что поправка, подразумевающая «обнуление» президентских сроков касается только действующего президента страны и будет действовать только в случае одобрения Конституционным судом и населением на голосовании.

Напомним, что конституционную поправку, позволяющую действующему главе России снова участвовать в выборах, предложила депутат Валентина Терешкова. На пленарном заседании во вторник Государственная дума приняла проект законодательного акта с учётом данной поправки, а сегодня, 11 марта, проект закона был принят Советом Федерации в третьем чтении.