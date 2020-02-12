ИА «Ореанда-Новости» . Государственная дума России отказалась устанавливать какие-либо запреты на проведение новых реформ по повышению пенсионного возраста в государстве до 2030 года. Об этом сообщает информационное агентство Regnum.

Законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста был внесёт в думу депутатами от партий КПРФ и «Справедливой России». Его рассмотрели в первом чтении. В первую очередь против данной инициативы выступили представители комитета по труду и социальной политике. Они обосновали свой отказ тем, что законы страны не предусматривают установления моратория на принятие других законов или проведение тех или иных реформ.

Данную позицию комитета поддержали большинство политиков на заседании. В результате от предложения коммунистов и дальнейшего обсуждения законопроекта чиновники отказались.