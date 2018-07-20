Как сообщается, в голосовании участвовало 432 депутата из 450 возможных. На заседании не присутствовали 11 депутатов, остальные 7 мест на данный момент не заняты. Выборы на эти должности будут проводится в течение трех осенних месяцев 2018 года.

Уже стало известно, что 328 депутатов проголосовали за принятие данного законопроекта. Остальные 104 человека проголосовали против него. Как и ожидалось, воздержавшихся от голосования по данному вопросу не было.

Стало известно, что часть депутатов, представлявших интересы Коммунистической партии Российской Федерации, сокращенно КПРФ, а также партии «Справедливая Россия» вынесли предложение по отмене рассмотрения противоречивого законопроекта. После отклонения прошения, ими же было предложено отложить заседание на некоторый срок. Его также отклонили.

Либерально-демократическая партия России, в свою очередь, предложила провести референдум. Комитет Государственной Думы был категорически против вынесения законопроекта на всенародное обсуждение, тем не менее, поправка была выставлена на голосование. По предоставленным данным, в голосовании приняли участие только 104 депутата, остальные воздержались. Данное предложение от Либерально-демократической партии России не было принято.

Как заявил Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, обсуждение законопроекта по поводу увеличения пенсионного возраста и так было расширено.



Тем не менее, по решению депутатов сроки предоставления поправок в пенсионную реформу продлили до 24 сентября включительно. Ранее датой окончания приема поправок считалось 18 августа 2018 года.

Региональные власти уже внесли ряд предложений для изменения в пенсионной реформе. Стало известно, что они предлагают снизить пенсионный возраст для женской половины населения России до 60 лет, а также не затрагивать малочисленные народы страны и жителей Крайнего Севера. Также обсуждалось увеличение размера пенсионных выплат в несколько раз. Многодетные родители, по предложению региональных властей, должны будут получать пенсию досрочно. Еще одним вопрос стало трудоустройство для молодежи. Было предложено возвратить технологию распределения молодых специалистов после окончания высших учебных заведений.