17.03.2020, 13:40
Госдума приняла закон о наказании за нарушение в проведении голосования 22 апреля
ИА «Ореанда-Новости». Пресс-служба Государственной Думы РФ заявила о том, что был принят закон о том, что при выявлении нарушений во время голосования по Конституции, нарушитель будет нести наказание.
Вследствие этого нового законопроекта будут внесены изменения в определённый ряд статей Уголовного Кодекса РФ. Авторами закона стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.
Голосование запланировано на выходной, 22 апреля, и другие дни не рассматриваются.
Вследствие этого нового законопроекта будут внесены изменения в определённый ряд статей Уголовного Кодекса РФ. Авторами закона стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.
Голосование запланировано на выходной, 22 апреля, и другие дни не рассматриваются.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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