ИА «Ореанда-Новости». Пресс-служба Государственной Думы РФ заявила о том, что был принят закон о том, что при выявлении нарушений во время голосования по Конституции, нарушитель будет нести наказание.

Вследствие этого нового законопроекта будут внесены изменения в определённый ряд статей Уголовного Кодекса РФ. Авторами закона стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

Голосование запланировано на выходной, 22 апреля, и другие дни не рассматриваются.