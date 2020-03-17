ИА «Ореанда-Новости». В Госдуме был принят закон об индексации пенсий для пенсионеров, ставших опекунами. Авторами данного закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и первый зампред фракции Андрей Исаев.

Неверов ранее пояснял, что по действующему законодательству пенсионеры, которые являются опекунами, получают вознаграждение в размере 3-4 тысяч рублей. Однако из-за этой надбавки они попадают в категорию работающих пенсионеров. Поэтому у них нет индексации пенсионных выплат.

Данный законопроект направлен на восстановление индексации у тех, кто, будучи пенсионером, стали опекунами. Индексация будет установлена с 1 июля, сообщал Володин.





