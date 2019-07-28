ИА "Ореанда-Новости" Законопроект о поддержке со стороны государственных властей для предпринимателей, ведущих свою деятельность в арктической зоне, будет рассмотрен депутатами Государственной Думы Российской Федерации. Слушание назначено на осень.

В вышеуказанном законопроекте зафиксирован ряд показателей и мер, запланированных к принятию государством. Так, к примеру, средняя заработная плата к 2030 году должна будет составлять более ста шестидесяти тысяч рублей в месяц. В год работающее население должно будет получать около двух миллионов рублей. Инвестиционные проекты, предусмотренные инициаторами документа, позволят привлечь в российскую зону Арктики свыше шести с половиной триллиона рублей.

Согласно тексту законопроекта, в течение десяти лет количество рабочих мест в Арктике возрастёт до тридцати тысяч. Этому поспособствует строительство новых дорог и жилья, средств инфраструктуры. Увеличение численности работающего населения в этой местности приведёт к экономическому росту, заявляют авторы проекта.

Одним из ключевых пунктов законопроекта является определение участника инвестиционных проектов на территории Арктики. Так, согласно документу, объём капиталовложений для инвестора должен быть не менее ста миллиардов рублей. Кто из российских предпринимателей согласится на такое вложение капитала – вопрос в настоящее время остаётся открытым.

По информации, предоставленной ведущим экспертом Союза нефтегазопромышленников России Рустамом Танкаевым, вложение капитала в будущее арктической зоны Российской Федерации, возведение здесь новых объектов по сложности можно сравнить разве что с освоением космического пространства.