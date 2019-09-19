ИА «Ореанда-Новости» Государственный секретарь США Майк Помпео, отвечая на вопрос журналистов о том, почему средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии не смогли остановить ни одну из ракет, поразивших нефтеперерабатывающие заводы 14 сентября, заявил, что даже лучшие комплексы иногда ошибаются.

«Мы хотим убедиться, что инфраструктура и ресурсы защищены таким образом, чтобы подобные атаки в будущем были менее успешными, чем эта», – сказал Помпео, который отправился с визитом в Эр-Рияд. «Это атака была такого масштаба, с которым мы прежде просто не сталкивались», – добавил политик. Госсекретарь назвал атаку «актом войны», однако не сказал, какой на это может последовать ответ.

Саудовская Аравия использует американские противоракетные системы Patriot. Через 2 дня после нападения президент России Владимир Путин предложил властям ближневосточной страны приобрести российские комплексы C-300 или C-400. Ответ пока не получен.