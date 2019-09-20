20.09.2019, 12:51
Госсовет Крыма избрал главой региона Аксёнова
ИА «Ореанда-Новости» Депутаты нового созыва Государственного совета Республики Крым повторно избрали главой региона Сергея Аксёнова. Он будет занимать эту должность в течение 5 лет.
Президент России Владимир Путин предложил на данную должность трёх кандидатов: члена «Единой России» Аксёнова, депутата Государственной думы от ЛДПР Павла Шперова и главу крымского отделения КПРФ Сергея Богатыренко. Все 74 парламентария поддержали Аксёнова.Глава Республики Крым является высшим должностным лицом, главой исполнительной власти субъекта Федерации. По закону один и тот же человек не вправе замещать данную должность более двух раз подряд.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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