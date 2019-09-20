ИА «Ореанда-Новости» Депутаты нового созыва Государственного совета Республики Крым повторно избрали главой региона Сергея Аксёнова. Он будет занимать эту должность в течение 5 лет.

Президент России Владимир Путин предложил на данную должность трёх кандидатов: члена «Единой России» Аксёнова, депутата Государственной думы от ЛДПР Павла Шперова и главу крымского отделения КПРФ Сергея Богатыренко. Все 74 парламентария поддержали Аксёнова.

Глава Республики Крым является высшим должностным лицом, главой исполнительной власти субъекта Федерации. По закону один и тот же человек не вправе замещать данную должность более двух раз подряд.