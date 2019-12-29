ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с опубликованными в газете Welt am Sonntag результатами опроса, проведённого институтом YouGov, граждане Германии считают, что в наступающем году наиболее влиятельными фигурами во внешней политике станут федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель (22 %), президент России Владимир Путин (20 %) и французский лидер Эмманюэль Макрон (19 %).

16 % респондентов отдали первенство президенту США Дональду Трампу. 12 % полагают, что наиболее более всего влияния будет иметь глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

При этом 29 % немцев считают, что никому из политиков не удастся успешно противостоять предстоящим вызовам в данной сфере.

Участникам опроса также был задан вопрос о том, нужно ли Германии для укрепления собственного влияния увеличить своё военное присутствие в регионах, в которых происходят конфликты. 55 % граждан ФРГ не поддержали эту идею, 27 % считают её обоснованной, прочие затруднились ответить.