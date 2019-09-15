ИА «Ореанда-Новости» Издание Greek Reporter сообщило, что правительство Греции собирается реализовать программу предоставления гражданства инвесторам, приобретающим недвижимость на территории страны.

Для того чтобы воспользоваться данной возможностью, сумма инвестиций должна составить не менее 2 миллионов евро. При этом количество участников программы ограничено – не более 200 человек в год.

В настоящее время в Греции уже работает программа, в соответствии с которой лица, не являющиеся гражданами Европейского союза, могут получить вид на жительство сроком на 5 лет, если инвестируют в недвижимость на территории страны более 250 тысяч евро.

Похожие схемы применяются в Австрии, на Кипре и на Мальте.