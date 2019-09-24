ИА «Ореанда-Новости» Группа известных актёров и режиссёров направила председателю правительства России Дмитрию Медведеву письмо с просьбой освободить фигурантов так называемого московского дела – серии уголовных производств, возбужденных в отношении участников несогласованных акций протеста в Москве.

Письмо подписали режиссёры Андрей Звягинцев, Любовь Аркус, Авдотья Смирнова, Владимир Мирзоев, актёры Ксения Раппопорт, Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, Константин Хабенский, Максим Виторган, Анатолий Белый, писательница Людмила Улицкая и другие.

В обращении указано, что его авторы приветствуют освобождение актёра Павла Устинова, однако обращают внимание премьер-министра на то, что шесть человек получили реальные тюремные сроки. «Московское дело» должно быть прекращено! И все фигуранты должны выйти на свободу!» – сказано в письме.

Пресс-секретарь главы кабинета министров Олег Осипов сообщил журналистам, что Медведев уведомлен о поступлении письма.