ИА «Ореанда-Новости» Девять предпринимателей из России были названы «угрозой для британской демократии». Медиа Великобритании пишут об этом, ссылаясь на секретный отчёт Комитета по разведке и безопасности национального парламента.

В документе указано, что россияне перечисляли средства в пользу Консервативной партии. Некоторые бизнесмены поддерживали близкие отношения с действующим главой правительства Борисом Джонсоном.

В отчёте в числе прочих фигурирует бывший вице-президент компании «ЮКОС» Александр Темерко, которому российские правоохранительные органы вменяют хищения акций ОАО «Енисейнефтегаз». В публикации сказано, что он очень тепло отзывался о своём «друге» Джонсоне. Темерко в течение последних 7 лет перевел партии тори средства в размере более чем 1,2 миллиона фунтов стерлингов.

В отчёте также фигурирует Любовь Чернухина, жена бывшего руководителя Внешэкономбанка, экс-заместителя главы министерства финансов РФ Владимира Чернухина. Указывается, что она также переводила средства Консервативной партии Великобритании. Сумма пожертвований превышает 450 миллионов фунтов стерлингов.

Владелец издания Independent Александр Лебедев также указан в отчёте. В его контексте сын российского предпринимателя является близким другом Джонсона.