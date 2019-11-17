ИА «Ореанда-Новости» В столице Грузии Тбилиси на площади перед национальным парламентом граждане вышли на митинг. По оценке местных СМИ, в нём участвуют несколько тысяч человек. Собравшиеся требуют отставки кабинета министров и проведения досрочных выборов в парламент по пропорциональной системе.

Один из организаторов акции, лидер общественного движения «Позор» Шота Дигмелашвили заявил, что все оппозиционные силы страны, ранее не признающие друг друга, теперь выступили единым фронтом «против ненормальной системы управления государством одним человеком, олигархом Бидзиной Иванишвили». «Надо исправить эту ненормальную систему», – заключил активист на открытии митинга.

Один из лидеров бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе сообщил, что начиная с сегодняшнего дня будет организовано пикетирование парламента.