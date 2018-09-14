ИА «Ореанда-Новости». Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были вытеснены из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения России и Грузии были разорваны.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приехала с визитом в Грузию, чтобы принять участие в конференции, организованной Институтом Маккейна, и провести переговоры с первыми лицами страны.

Во время своего визита Кальюлайд высказала мнение о том, что считает Россию оккупантом бывших грузинских регионов, таких как Абхазия и Южная Осетия, и дала ряд советов касательно того, как вступить в Евросоюз.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поблагодарил президента прибалтийской страны за «правильную» и смелую позицию в вопросе «российской оккупации». Данное заявление он сделал в ходе встречи с эстонским лидером, находящейся в Тбилиси с рабочим визитом, целью которого, по словам Кальюлайд, является способствование евроатлантическим стремлениям Грузии.

Визит политика начался с посещения братского кладбища - этот жест также был демонстрацией позиции Таллина по отношению к независимости Абхазии и Южной Осетии. Рассказывая о подробностях своего визита, эстонский политик поделилась, что уже после 2014 года ей стало очевидно, что событий в Грузии 2008 года можно было избежать.

Позже Керсти Кальюлайд сказала, что термин «оккупация» используется в отношении Южной Осетии и Абхазии как своеобразное послание Евросоюза миру. Она также озвучила мысль о том, что для завершения периода оккупации необходимо набраться стратегического терпения. Упоминалась и якобы аннексия Крыма Россией.

Эстонский президент в ходе встречи заявила, что единственно возможный для Грузии путь в ЕС — это именно продолжение реформ.

Эстонский лидер заверил, что со своей стороны страна делала максимум и гораздо больше, чем от неё требовали - для вступления в Евросоюз нужно удовлетворять и уважать его требования и европейские критерии.