ИА «Ореанда-Новости» Информационное агентство РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщило о возможной отставке губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

По результатам закрытых опросов, которые проводились для кремлёвской администрации осенью 2018 года и весной 2019 года, Орлов стал одним из пяти глав субъектов Федерации, за отстранение от должности которых высказалось наибольшее число жителей.

В сентябре 2018 года Орлов подписал с правительством Москвы соглашение о создании в Архангельской области мусорного полигона в Ленском районе области. Данная инициатива встретила серьёзное противодействие со стороны экологов и активистов общественных движений. В декабре в Архангельске, Северодвинске и в других населённых пунктах региона прошли многочисленные акции протеста. Широкий резонанс также получила грубость Орлова, которую он допустил по отношению к протестующим, назвав их «шелупонью».