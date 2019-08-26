ИА «Ореанда-Новости» Центральная избирательная комиссия Абхазии сообщила, что во второй тур президентских выборов вышли действующий глава республики Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхас Квициния.

«Никаких цифр по итогам первого тура мы пока не озвучивали. Мы определили двух лидеров… а детали расскажу подробно на брифинге. Во второй тур вышли Хаджимба и Квициния», – заявил председатель Центризбиркома Тамаз Гогия. Он проинформировал, что предварительные итоги голосования в первом туре, которое состоялось 25 августа, будут объявлены не раньше 11 часов по московскому времени на пресс-конференции в международном пресс-центре.

В соответствии с законодательством Абхазии, второй тур выборов главы государства должен пройти в течение 2 недель после первого.