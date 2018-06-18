ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Эпохальная битва между сторонниками бывшего прокурора, а ныне депутата Натальи Поклонской и камчатским художником Денисом Лопатиным рискует окончится сдачей позиций последнего. Карикатурист объявил о своем решении просить убежища в стране булок, вина и арабских мигрантов.

В ЕС Денис прибыл ещё в феврале ввиду опасений уголовного преследования со стороны Поклонской за рисунок, с изображением её карикатуры вместе с фаллоимитатором, напоминающим почившего царя Николя II. По каким-то причинам работа необычайно обидела депутата, да настолько, что она написала заявление в прокуратору за оскорбление чувств верующих. Однако буквально месяц назад Следственный комитет отказал в возбуждении дела против горе-художника.

Однако видимо талант Дениса оказал столь умопомрачительное действо на предмет карикатуры, что Поклонская решила не только не прекратить свои попытки покарать «неверного», но и написала письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. В нём говорилось о желании найти «шута», а также жалоба на камчатское управление ввиду отказа возбудить дело. Также, буквально пару дней назад на одной из страниц монархистов в ВК появился призыв направить заявление на имя генпрокурора России с требованием всё же возбудить уголовное дело против Лопатина. По признанию художника, он стал часто получать угрозы убийства, что, видимо, стало последней каплей. Рассмотрение заявки может занять несколько месяцев.

Подобное поведение Поклонской можно связать с её неопытностью и неготовностью к подобной славе. Когда человек становится известной персоной, на него всегда будут рисовать оскорбительные карикатуры и фотожабы. Если бы все депутаты подали бы коллективную жалобу на всех людей, которые хоть раз рисовали оскорбительные политические рисунки, писали оскорбительные комментарии или смеялись над ними, засудить пришлось бы всю Россию. В простонародье существует выражение: «Назвался гвоздём, полезай в коробок». Заняв крупный пост в СМИ, политике или просто став общественной личностью, будь готов или готова к критике, смеху и даже оскорблениям.

Что же касается Николая II, то он хоть и назначен РПЦ святым, однако по-прежнему является исторической фигурой, что даёт право любому человеку критиковать его наравне с Ельциным или Горбачёвым.

Изначально Николай II стал святым по решению РПЦЗ, Русской Православной Церкви Заграницей, которая стала отдельной структурой со своим лидером в связи с железным занавесом. Поскольку большинство её глав были бывшими белогвардейцами, которые воевали за царя, то и возведение его в святые не составило труда. После развала СССР у двух организаций появилась возможность объединиться, однако это было невозможно из-за того, что РПЦЗ считало Николая святым, а РПЦ - нет. Поэтому ради воссоединения вторые и признали его мучеником. Однако существует теория, что РПЦ крайне не хотела этого делать, поскольку уж слишком непопулярна фигура Николая II в России ввиду большого количества претензий. На верность этого указывает и тот факт, что из останков Николая II не сделали мощи, хотя ДНК экспертиза и найденные артефакты 100% подтверждают их подлинность. Тем не менее, РПЦ предпочла их закопать.