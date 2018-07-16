Как стало известно, Тушинский районный суд рассмотрел уголовное по статье 282 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Уголовное дело было заведено в феврале 2017 года, после того, как Мэддисон выставил в 2015 году видео с шутками про Коран, а позднее указом Минюста оно было занесено в реестр и признано экстремистским.



На ролике показано, как блогер берет с собой Коран в уборную и намеревается использовать его в качестве туалетной бумаги. Несмотря на то, что по заявлению самого Давыдова, с книгой ничего не происходило, тем более, что в ролике использовалась Библия, на него все равно ополчились мусульмане.

После того, как Мэддисон выставил данный ролик в сеть, «Шутка про Коран» начала набирать просмотры. Блогер стал получать угрозы в свой адрес, в связи с чем решился удалить большую часть своих аккаунтов в сети. Давыдов, опасаясь за свое физическое и психическое здоровье, временно жил за границей.

Как сообщает ведомство, психолингвистическая экспертиза показала, что в видео присутствуют «действия и высказывания, направленные на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к религии Ислам и Христианство».

По данным, предоставленным СМИ, прокуратору Чечни обратила внимание на ролик еще в 2017 году. По их ходатайству было заведено уголовное дело по статье 282 Уголовного Кодекса Российской Федерации в отношении Ильи Давыдова управление Следственного комитета. В феврале того же года действия блогера были признаны экстремистскими.

Напомним, что разбирательства в отношении Ильи Давыдова проводились на протяжении года. В ходе дела, еще одно видео блогера было признано экстремистским. Им стало «Maddyson об Исламе, Коране и мусульманах». Именно за него Илья Давыдов получил полтора года условного режима. Мэддисон не только извинился перед верующими за свое видео, где он рассуждает о вопросах религии, в особенности мусульманства, но и полностью признал свою вину по выдвинутому ему уголовному обвинению.

Как выяснилось, приговор был вынесен Тушинским районным судом еще 18 мая 2018 года, а вступил в силу 29 мая того же года. Дело разбиралось в закрытом порядке. Однако официальная информация по данному разбирательству в отношении блогера Ильи Давыдова была выставлена на сайте Мосгорсуда только в июле 2018 года.