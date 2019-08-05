ИА «Ореанда-Новости» Сухопутные войска и военная авиация Индии приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с рассмотрением в национальном парламенте законопроекта, отменяющего установленный Конституцией страны особый статус индийского штата Джамму и Кашмир. Данный статус в числе прочего требует обязательного одобрения большей части принятых парламентом Индии законов в местной ассамблее.

Джамму и Кашмир – это единственный в стране штат, в котором большинство населения исповедуют ислам. На этой территории сильны сепаратистские движения, их сторонники выступают за независимость либо вхождение в состав соседнего Пакистана. В Кашмире между двумя странами нет официально установленной границы, две армии разделены так называемой линией контроля. Индийские власти обвиняют Пакистан в поддержке вооружённых сторонников сепаратизма. Исламабад отрицает причастность к этому, подчёркивая, что жители региона самостоятельно отстаивают своё право на самоопределение.