ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Буквально на днях Советом Федерации было подержано предложение Минвостокразвития Российской Федерации об упрощении системы виз в аэропортах Дальнего Востока. До этого инициатива уже получила положительный отклик у комитета Госдумы занимающегося развитием гражданского общества, а также решением вопросов касательно религиозных организаций.



Новые изменения в законодательстве направлены на облегчение иностранцам въезда по электронной визе, что должно заметно упростить посещение Дальнего Востока. Подобный визовый механизм был разработан и внедрен в законодательство РФ еще в прошлом году. В последствии новая и ускоренная визовая процедура была успешно протестирована в аэропорту Владивостока (СПВ).



СПВ представляет собой ускоренную и облегченную систему выдачи электронных виз. До разработки этого режима, в обиходе существовали только обычные визы. Благодаря нововведенной системе, попавшие под неё люди смогут заметно быстрее и проще получить легальную возможность пребывать на территории Российской Федерации. В случае перевода того или иного объекта, к примеру аэропорта, на систему СПВ, он получает право выдавать электронные визы тем или иным лицам в ускоренном порядке. Это в свою очередь благоприятно скажется на количестве пребывающих туристов и инвесторов, что заметно повысит доход регионов, попавших под проект. Основной поток пребывающих на Дальний Восток, как правило, составляют выходцы из Китая, Южной Кореи и Японии.



Тем не менее на первых порах рассмотрением виз будут заниматься не сами аэропорты. Это связано с тем, что многие воздушные порты Дальнего Востока являются, так называемыми, территориями опережающими развитие (ТОР). Статус ТОР дает тому или иному бизнесу разного рода привилегии и доверие государства. В случае их моментального перевода с системы ТОР на систему СПВ, аэропорты потеряют право реализовывать некоторые проекты. В связи с этим электронными визами поначалу будут заниматься другие службы.



На период 7 августа 2017 года иностранные граждане получили свыше 15 тысяч виз в электронном виде, с помощью которых они смогли посетить Дальний Восток. Количество людей, которые уже ими воспользовались составлять около 10 383 из 14 разных стран.