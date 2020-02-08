ИА «Ореанда-Новости» . Полина Герасименко, управляющий партнёр инвестиционной компании UFG, поделилась доходами председателя Правительства Михаила Мишустина в годы его работы в этой организации. По сообщению РБК, члены семьи премьер-министра сами дали согласие на разглашение сведений о доходах.

Михаил Мишустин стал партнёром группы с 25% долей в 2008 году по приглашению министра финансов. Через год после вступления премьер-министр как главный руководитель получил денежное вознаграждение в размере около 79 миллионов рублей и почти 3 миллионов долларов.

Общая сумма всех бенефициаров от траста за 5 лет составила около 33,5 миллиона долларов.