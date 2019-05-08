ИА «Ореанда-Новости» Власти Ирана направили письма государствам, являющимся членами соглашения по иранской ядерной программе (Великобритания, Франция, Германия, Китай и Россия), о приостановлении выполнения некоторых обязательств по ней.

Президент страны Хасан Роухани сообщил, что в данных посланиях объявляется о том, что Иран ждал на протяжении года и соблюдал все принятые обязательства. «Сегодня мы не хотим выходить из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий. – Ред.), сегодня будут приняты новые шаги в рамках соглашения», – заявил иранский лидер.

Роухани отметил при этом, что договору по ядерной программе «ещё не пришёл конец» и что власти страны предпринимают новые меры, например поставки «тяжёлой воды» и обогащённого урана из Ирана будут приостановлены на 60-дневный срок.