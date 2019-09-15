ИА «Ореанда-Новости» Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что в случае начала военных действий будут атакованы находящиеся под прицелом две базы США и одно американское судно в ближневосточном регионе.

«База аль-Удейд (расположенная в Катаре), база аз-Зафра (расположенная в ОАЭ) и один американский корабль в Оманском заливе находятся под прицелом, а в случае ответа со стороны Америки мы бы ударили по ним», – сказал Хаджизаде. Военный обратил внимание на то, что в пределах 2 тысяч километров все американские корабли и базы находятся в зоне досягаемости иранских ракет.

В то же время в министерстве иностранных дела Ирана назвали ложью слова государственного секретаря США Майка Помпео, который ранее заявил о том, что Тегеран причастен к многочисленным нападениям на нефтяные объекты на территории Саудовской Аравии, в том числе к недавней атаке беспилотников.