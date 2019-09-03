ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что главы пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, которая обвиняется в оскорблении пострадавших от паводка жителей, отстранена от работы. «Это вчера подтвердил губернатор», – сказал Песков.

Ранее в Интернете была размещена аудиозапись, на которой женщина оскорбительно отзывается о пострадавших от наводнения жителях города Тулун, с указанием на то, что эти слова говорит Алашкевич.

Чиновница отвергла обвинения, назвав запись сфальсифицированной.

Позже Путин заявил, что подобные высказывания недопустимы, и назвал их автора непорядочным человеком.