ИА «Ореанда-Новости» Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой республики Махмуд-Али Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя региона.

В июне 2018 года президент России Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

По закону глава Ингушетии избирается тайным голосованием депутатов республиканского парламента из числа кандидатур, предложенных главой государства. 26 августа Путин представил трёх кандидатов: Махмуд-Али Калиматова, депутата городского совета Назрани Урусхана Евлоева и старшего территориального специалиста ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомеда Зурабова.

За Калиматова отдали голоса 27 парламентариев, за Зурабова – 3. Один бюллетень был признан недействительным.