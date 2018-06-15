ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Установление в обществе гендерного равенства стало причиной, по которой правительство объяснило повышение возраста до выхода на пенсию у женщин. Это следует из разработанного проекта, который представило правительство России на днях.

Напомним, правительство определилось, как в стране будет проходить пенсионная реформа, точнее, по какому сценарию из нескольких предложенных. Победил сценарий 63 и 65 лет. Где женщинам на пенсию выходить на два года раньше, чем мужчинам (сейчас 55 лет). Так вот в записке, которой сопровождается законопроект, есть пояснение, что такой приближенный к мужчинам лимит установлен исходя из гендерного равенства. Отмечается, что статус женщины в обществе изменился, поэтому разница будет всего в два года, а не в пять, как это действует сейчас.

А изменение характеризуется тем, что нагрузка ведение хозяйства и прочие домашние дела теперь равномерно распределилась между мужчиной и женщиной.

Также это обуславливается установлением гендерного равенства, немаловажна и финансовая причина – увеличение размеров пенсий у женщин.

В пояснительной записке указано, что продолжительность жизни у женщин увеличилась в среднем до 77,6 лет – это показатель за 2017 год по данным Росстата. Если сравнивать с Европой, то у нас чуть меньше, там 80 лет этот показатель. При этом в Европе женщины выходят на пенсию в 63-65 лет, в то время, как россиянки в 55 лет.

При этом средний возраст занятых женщин в стране составляет 41,2 года.

Напомним, также в России хотят затронуть социальны пенсии – поднять возраст до 70 лет у мужчин и на два года меньше для женщин. Социальную пенсию получают те россияне, которые не успели до установленного пенсионного срока заработать необходимый для страховых выплат стаж работы.





