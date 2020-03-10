ИА «Ореанда-Новости». Лидер ЛДПР предложил с 2024 года избирать президента решением Госсовета. Об этом Владимир Жириновский заявил журналистам.

Жириновский заявил, что нужно «прекратить трясти страну» по полгода каждые шесть лет. Он отметил, что в стране есть конституционный орган – Государственный совет. По мнению политика, именно совет должен заниматься этим вопросом.

Лидер ЛДПР добавил, что нужно предварительно собрать в Госсовет «лучших людей страны», в которые будут входить учёные, депутаты, министры. Они и будут решать, кто станет главой государства на следующие шесть лет.

Жириновский заявил, что такие выборы можно будет провести уже в мае 2024 года, когда закончится действующий президентский срок.