Представитель ЛДПР Владимир Жириновский ответил на слова нового политика Шнурова о его высказывании про Крым.Ранее Сергей Шнуров, который не так давно вступил в Партию Роста, на радио «Комсомольская правда» сказал, что Донбасс принадлежит Украине, но насчёт Крыма ответ не однозначен: рок-музыкант ответил «поживём-увидим».