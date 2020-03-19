19.03.2020, 19:20
Жириновский прокомментировал слова Шнурова о принадлежности Крыма
ИА «Ореанда-Новости». Представитель ЛДПР Владимир Жириновский ответил на слова нового политика Шнурова о его высказывании про Крым. Жириновский призвал всех «певцов, парикмахеров и банщиков» заниматься своим профессиональным делом.
Ранее Сергей Шнуров, который не так давно вступил в Партию Роста, на радио «Комсомольская правда» сказал, что Донбасс принадлежит Украине, но насчёт Крыма ответ не однозначен: рок-музыкант ответил «поживём-увидим». Его позиция противоречит позиции Кремля, в котором считают крымский вопрос полностью закрытым.
Ранее Сергей Шнуров, который не так давно вступил в Партию Роста, на радио «Комсомольская правда» сказал, что Донбасс принадлежит Украине, но насчёт Крыма ответ не однозначен: рок-музыкант ответил «поживём-увидим». Его позиция противоречит позиции Кремля, в котором считают крымский вопрос полностью закрытым.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии