ИА «Ореанда-Новости». Председатель ЛДПР поделился опасениями по поводу источника угрозы для всего человечества.

По мнению депутата, угрозой для человечества являются фанатичные люди. Жириновский сам сообщил об этом, написав в собственном телеграмм-канале.

На такие размышления его подвигло недавнее появление активистки Греты Тунберг. 16-летняя девушка вдохновляет массу людей на дела, которые действительно приносят пользу обществу.

Жириновский отметил, что призывы шведки звучат красиво. Что она задевает чувства масс и заставляет их действовать. Однако на самом деле, её целью является удар по всему человечеству. Методы, о которых говорит Тунберг, могут ввести массу государств в кризис: начнётся голод, нехватка товаров и энергии для обеспечения жизнедеятельности людей.

Кроме того, Жириновский считает, что с такими же целями сокращения человечества, ведётся борьба с харассментом (сексуальные домогательства, оскорбления, непристойные комментарии и предложения).