Авторы петиции отмечают, что 10-го февраля 2020 года Валентина выступила с инициативой внесения правок об обнулении сроков правления Владимира Путина в действующую Конституцию. Также они утверждают, что Терешкова действует не в интересах сограждан и ведёт «антинародную» политику (в 2019 году она проголосовала за повышение пенсионного возраста в РФ).