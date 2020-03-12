12.03.2020, 18:15
Жители Ярославской области требуют лишить Терешкову звания «Почётного гражданина»
ИА «Ореанда-Новости». На сайте Change.org жителями Тутаево (Ярославская область) была создана петиция, направленная на лишение звания «Почётного гражданина» Валентины Терешковой, лётчика-космонавта.
Авторы петиции отмечают, что 10-го февраля 2020 года Валентина выступила с инициативой внесения правок об обнулении сроков правления Владимира Путина в действующую Конституцию. Также они утверждают, что Терешкова действует не в интересах сограждан и ведёт «антинародную» политику (в 2019 году она проголосовала за повышение пенсионного возраста в РФ).
Авторы петиции отмечают, что 10-го февраля 2020 года Валентина выступила с инициативой внесения правок об обнулении сроков правления Владимира Путина в действующую Конституцию. Также они утверждают, что Терешкова действует не в интересах сограждан и ведёт «антинародную» политику (в 2019 году она проголосовала за повышение пенсионного возраста в РФ).
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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