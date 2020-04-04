ИА «Ореанда-Новости». Правительство одобрило МИД выделение средств для помощи россиянам, которые находятся за рубежом. Средства будут выделены из Резервного фонда. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина РФ.

МИД России будут выделены средства на оплату проживания российских граждан, которые находятся на территории другого государства и не имеют возможности самостоятельно оплатить данные расходы.

Также выделенные деньги пойдут на продление документов, необходимых для дальнейшего пребывания на территории иностранного государства.

Накануне Росавиация приостановила действие разрешений на вывозные рейсы. Данная мера была принята, чтобы исключить новую волну завозных случаев заболевания COVID-19.