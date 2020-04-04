ИА «Ореанда-Новости». Правительство России утвердило требования к порядку назначения выплат на детей от трёх до семи лет. Соответствующее постановление размещено на сайте кабмина.

Ежемесячная выплата семьям, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, установленного в регионе, на детей в возрасте от трёх до семи лет должна составлять не менее 50% от прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте.

В постановлении отмечается, что теперь у граждан есть возможность обратиться в уполномоченные органы лично, так и через МФЦ или с использованием единого портала государственных услуг.