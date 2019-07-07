ИА «Ореанда-Новости» Лидер Чеченской республики после происшествия в городе Афганистана Газни рассказал, как он волнуется об афганском народе. Также он надеется, что появятся силы, которые помогут найти мир в государстве.

Ранее в Газни произошёл взрыв, ответственность за который взяло ответственность движение талибов, запрещенное на территории РФ. В результате происшествия погибло более десяти человек и примерно двести остались ранены.