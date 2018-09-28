ИА «Ореанда-Новости». Российские «голубые фишки» резко прибавили в цене в среду и четверг, рубль продолжил уверенно укрепляться даже вопреки повышению учетной ставки ФРС США. Российский рынок обязан такими положительными тенденциями ранее неизвестному в нашей стране чиновнику Министерства финансов Соединённых Штатов Маршаллу Биллингсли.

Являясь помощником министра финансов Стивена Мнучина, именно он презентовал доклад о продвижении антироссийских санкций, а также санкций против Ирана и Северной Кореи. Прежде всего, дело касалось основного на данный момент закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), где все три страны были объединены в компанию.

Помощник министра в своём выступлении перед подкомитетом по монетарной политике и торговле комитета финансов палаты представителей конгресса Соединённых Штатов не должен был раскрывать законодателям дальнейшие планы администрации США. Его главной задачей было убедить собравшихся законодателей в том, что всё осуществляемое Белый дом – добросовестное выполнение их воли.

Внимание России привлекла неосторожная оговорка Маршалла Биллингсли о том, что Америка не могжет применить против Российской Федерации ограничительные меры такого же масштаба, как против КНДР или Ирана.

В первую очередь, это можно объяснить тем, что экономика России намного крупнее и намного глубже интегрирована в международную финансовую систему в сравнении с Ираном и Северной Кореей, которые в течение последних десятилетий и так были полностью или частично изолированы от мировой финансовой системы.

Поэтому представитель минфина отметил, что с учётом этой разницы, Белый дом применяет свои инструменты так, чтобы наравне с максимизацией давления на Россию, сводить к минимуму побочные эффекты для США, их европейских партнеров и мировой экономики. Это подтверждает мнение экспертов, которые считали, что интеграция в мировую финансовую и торговую систему – спасение России от санкций, потому что, если бы страна глубже встроилась в мировую глобальную систему, санкций в нынешнем виде даже Америка ввести не осмелилась бы.

В любом случае с повестки дня тема санкционного давления на Россию не снята. На этот счёт в конгрессе давно уже сложился консенсус, а запрос на улучшение отношений с Россией в американском истэблишменте напрочь отсутствует.