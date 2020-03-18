18.03.2020, 13:00
Камеры видеонаблюдения в Москве выявили более 200 граждан, нарушивших режим самоизоляции
ИА «Ореанда-Новости». Как сообщает глава ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов, с помощью системы видеонаблюдения в рамках «умного города» уже выявлено более 200 тысяч нарушений режима самоизоляции. По словам Олега, на данный момент в столице размещено более 178 тысяч камер наблюдения.
С помощью камер "Безопасного города" в 2019 году было раскрыто около 4 тысяч преступлений и задержано 8 человек, которые находились в розыске. Как утверждает глава ГУ МВД РФ, эффективность работы системы вырастает каждый год на 15-20%.
С помощью камер "Безопасного города" в 2019 году было раскрыто около 4 тысяч преступлений и задержано 8 человек, которые находились в розыске. Как утверждает глава ГУ МВД РФ, эффективность работы системы вырастает каждый год на 15-20%.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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