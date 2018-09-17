ИА «Ореанда-Новости». В Приморье второй тур в выборах главы региона обернулся серьезными политическими баталиями. Кандидаты на пост губернатора член КПРФ Андрей Ищенко и временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации бюллетеней. Кроме того, Ищенко заявил о начале бессрочной голодовки из-за недовольства результатами выборов.



Что там происходит?

Напомним, в 2017 году президент страны Владимир Путин освободил от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского, соответствующий указ был подписан в начале октября прошлого года.

С 4 октября на этот пост временно был назначен Андрей Тарасенко. 9 сентября, в единый день голосования, ни один из кандидатов на пост губернатора края не смог набрать необходимое число голосов от избирателей – минимум 50 процентов плюс один голос.

Назначили проведение второго тура выборов. В него вышли Тарасенко, кандидат от «Единой России», получивший в первом туре 46,56 процентов голосов, и депутат законодательного собрания Приморья, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63 процента.

Почему Ищенко объявил голодовку?



Андрей Ищенко объявил бессрочную голодовку после того, как выигрывая при подсчете 95 процентов голосов, проиграл выборы после подсчета 99 процентов голосов.



«Этой ночью при подсчете 95,7 процентов голосов я лидировал с отрывом, 51 процент за меня, 46 процентов за Тарасенко. Но буквально под утро протоколы в городах Артем, Уссурийск, Владивосток и Находка были сфальсифицированы и сейчас результаты таковы, что мы с вами проигрываем. Я сейчас в 7:47 владивостокского времени объявляю бессрочную голодовку», — заявил Ищенко, его слова цитирует РБК.

Обоюдные обвинения

Он также заявил, что в краевой избирательной комиссии были якобы фальсифицированы итоги голосования. Штаб Тарасенко в свою очередь обвинил Ищенко в том, что представители КПРФ, наблюдатели, члены комиссий препятствовали нормальному подсчету голосов.

«Вчера мы подали несколько жалоб по фактам подвоза, осуществлялась скупка голосов… В крупных городах счет идет на тысячи голосов. Владивосток — более 10 тысяч, Уссурийск — тоже несколько тысяч», — сказала представитель штаба.



Итоги

На данный момент избирком подсчитывает оставшиеся голоса. После того, как все данные будут введены в систему ГАС «Выборы», комиссия сможет окончательно огласить итоги голосования.