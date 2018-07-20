ИА «Ореанда-Новости». В августе штаб наблюдателей, которые будут следить за проведением голосования на пост мэра Москвы, планируют объехать экстерриториальные участки – находящиеся за территорией столицы. Об этом рассказал заседатель общественного штаба наблюдателей Алексей Венедиктов.



Также в августе проведут круглые столы, в ходе которых штаб наблюдателей обсудит организацию наблюдения во время выборов, возможность использования системы «Мобильный избиратель» и нюансы организации голосования на дому и в местах временного пребывания. Также разработают и создадут доступную среду для инвалидов на избирательных участках.

Так впервые наблюдателями на выборах станут члены партий, представители которых не участвуют в выборах – это Партия роста, «Яблоко» и «Родина». Эти партии не имеют кандидатов на этих выборах, но так как в прошлых выборах в Госдуму их кандидаты набрали выше трёх процентов голосов, они получают право направить в штаб наблюдателей своих представителей. Всего в выборах на мэра Москвы примут участие в наблюдательном процессе выходцы из семи партий, учитывая вышеназванные.

С 30 июля будут набирать наблюдателей, которые ранее не участвовали на выборах.

Ранее Московская городская дума внесла правки в Избирательный кодекс Москвы, согласно котором у москвичей появилась возможность проголосовать за пределами Москвы – в Подмосковье и регионах. Это актуально для дачников, которые в этот момент будут отсутствовать в столице.

Так называемые «дачные» участки за пределами столицы появятся в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях. Они также будут работать в Единый день голосования, когда и пройдут выборы на пост мэра Москвы. «Дачные» участки организуют на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых товариществах, так как выборы пройдут в дачный сезон.

Напомним 12 июля были определены четыре кандидата – действующий мэр Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), глава муниципального округа «Таганский» Илья Свиридов («Партия справедливости») и Михаил Дегтярев, депутат Госдумы (ЛДПР).