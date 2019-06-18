ИА «Ореанда-Новости» Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо.

На видеозаписи можно увидеть, как во время того, как главы двух государств стояли рядом друг с другом, у Меркель началась сильная дрожь. Зеленский никак не отреагировал на это.

На итоговой пресс-конференции 64-летняя Меркель сообщила, что внезапное недомогание было вызвано обезвоживанием. В столице Германии в этот день зафиксирована температура 30 градусов. «Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо», – сказала политик.

Президент Украины находится в Германии с однодневным визитом. Произошла его первая официальная встреча с канцлером ФРГ. На встрече двух лидеров были рассмотрены вопросы о прекращении конфликта на востоке Украины, а также перспективные направления экономического взаимодействия двух государств.