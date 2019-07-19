ИА «Ореанда-Новости» Католический капеллан Палаты представителей США Патрик Конрой провёл в здании национального Конгресса обряд экзорцизма с целью «изгнания духов тьмы».

Решение о проведении религиозного обряда связано с не вполне здоровой атмосферой при голосовании депутатов по резолюции, осуждающей президента США Дональда Трампа за публикацию в социальной сети Twitter высказываний, которые дали повод заподозрить его в расизме и женоненавистничестве. Конгрессмены вступили в ожесточённый спор, и понадобилось несколько часов, чтобы восстановить порядок и приступить собственно к голосованию.

Отмечается, что молитва, которую прочёл священник, была специально составлена таким образом, чтобы по содержанию быть в максимальной степени удалённой от позиций, занимаемых политическими партиями США.