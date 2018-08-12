ИА «Ореанда-Новости». Правительство Казахстана отказалось от размещения американских военных баз на собственной территории.

О данном решение официально заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. Данный вопрос прозвучал в рамках обсуждения транзита грузов Соединенных Штатов Америки через территорию республики. Руководство страны категорично отказывается от размещения американской военной инфраструктуры на своей территории.

Напомним, что в июне 2018 года руководство Соединенных Штатов Америки и Казахстана подписали договор о сотрудничестве.



Предполагается, что он затронет сферы международной торговли, финансов и военной безопасности. Правительства обеих стран сошлись на том, что Казахстан предоставит американцам доступ к портам Курык и Актау на Каспийском море-озере. Американская сторона планировала через них доставлять грузы в Афганистан. Также встал вопрос о размещении научных лабораторий Соединенных Штатов Америки на территории республики.

Как оказалось, договоренность об использовании казахстанских портов была оговорена еще в 2017 году. На протяжении года велась подготовка официальных документов по данному вопросу. А в 2018 году договор официально вступил в силу.

Несмотря на благие намерения, руководство Российской Федерации выступило с заявлением, что недовольно исходом проведенных переговоров между представителями Соединенных Штатов Америки и Казахстана. Сергей Лавров говорил о том, что Казахстан не уведомил Россию о подписании соглашений. Правительство обеспокоено наметившейся тенденцией к распространению и усилению американского влияния в азиатском регионе.

Стало известно, что в ответ на заявление представителей России, министр иностранных дел Казахстана попытался успокоить соседей. По его словам, договоренность с Соединенными Штатами Америки не должна вызывать никаких опасений, так как речь идет лишь о международном транзите, в котором принимают участие и третьи лица.



Под конец выступления Кайрат Абдрахманов еще раз подчеркнул, что о размещении американских военных баз на территории Казахстана не может быть и речи.

Отметим, что беспокойство Российской Федерации об использовании территории Казахстана является вполне обоснованным. На территории республики располагаются важные стратегические российские объекты, в частности космодром «Байконур», полигон на территории Сары-Шаргане и база транспортной авиации в Кустанае.